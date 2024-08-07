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الأربعاء 7 آب 2024 ساعة 13:02

الجيش الروسي يحسن مواقعه ويواصل تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

الجيش الروسي يحسن مواقعه ويواصل تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن القوات الأوكرانية تكبدت خلال هجماتها على اتجاه مقاطعة كورسك 260 مسلحاً و50 عربة مدرعة، منها 7 دبابات و8 ناقلات جند مدرعة و3 مركبات قتال للمشاة و31 مركبة قتالية مدرعة.

وحسب الوزارة من بين خسائر قوات كييف أيضاً على هذا المحور عربتان مدرعتان من طراز سترايكر وجرافة هندسية و6 سيارات وعربة قاذفة مخصصة لتدمير الألغام الأرضية ومنظومتا صواريخ مضادة للطائرات طراز “بوك إم1” ومحطة مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية.

ووفق الوزارة واصلت وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى جانب قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك المتاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الصاروخية ونيران المدفعية والعمليات النشطة على الأرض للوحدات الروسية التي تعمل على تأمين حدود الدولة أحبطت محاولة العدو التوغل في عمق الأراضي الروسية.
رقم : 1152537
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