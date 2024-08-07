القضاء التايلاندي يحل الحزب الفائز بالانتخابات

كما منع الحكم أيضا الزعيم السابق لحركة Move Forward بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.



وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعا، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.



ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.



لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية.



ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون البالغ عددهم 142 نائبا إلى حزب مسجل آخر ويواصلون دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.