باقري كني لوزير خارجية بريطانيا: إيران لن تجامل أحداً على حساب سيادتها وأمنها القومي

وشدّد باقري كني على أنّ مواصلة الأطراف الأوروبية لدورها السلبي وعدم إدانة جرائم الاحتلال هو تشجيع له على إرهابه ونشره للعنف في المنطقة، داعياً الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه جرائم الكيان الصهيوني وعدم الحيلولة دون التصدّي له في مجلس الأمن الدولي.

وفي إشارة إلى الردّ الإيراني المرتقب على جريمة اغتيال القائد إسماعيل هنية في طهران، أكد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية أنّ إيران لن تجامل أحداً في موضوع أمنها القومي وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد مراسل الميادين، أنّ القائم بأعمال الخارجية الإيرانية توجّه إلى السعودية، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.

"الجرائم الصهيونية لن تبقى من دون رد"

وفي سياق متصل، أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أنّ "الجرائم الصهيونية الإرهابية لن تبقى من دون رد"، وأنّ "الكيان الصهيوني سيتلقّى رداً حاسماً وقوياً".

وشدّد موسوي على أنّ الكيان الصهيوني عليه ألا يتفاءل أبداً بمستقبله، مؤكداً أننا سنشهد زواله قريباً، ولافتاً إلى أن محاولاته النجاة من مستنقع زواله عبر إرهابه لن تجدي نفعاً.

ورأى قائد الجيش الإيراني أنّ انتخاب يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية يعكس بوضوح إلى أين يتجه مناضلو حماس، معتبراً أنّ هذا الانتخاب "يعني أنّ الكيان الصهيوني لن يكون له أي أمل بمستقبله".