"إيكواس": نعارض التدخل الأجنبي في شؤون مالي

وفي بيان لها عبر منصة "إكس" قالت المجموعة إن "مفوضية إكواس تغتنم الفرصة للتعبير عن استنكارها الشديد وإدانتها لأيّ تدخّل أجنبي في المنطقة يهدّد السلام والأمن في غرب أفريقيا، وكذلك أيّ محاولات لجرّ المنطقة إلى المواجهة الجيو سياسية الحالية".

كما دانت المجموعة الهجوم الذي شنّته مجموعات مسلحة على قافلة للقوات المسلحة المالية بالقرب من تنزاويتن، شمالي شرق مالي قرب الحدود مع الجزائر.

وكان الممثّل الرسمي لجهاز المخابرات الأوكراني، أندريه يوسوف، وسفير أوكرانيا في السنغال، يوري بيفوفاروف، ألمحا إلى تورّط كييف بشأن الهجوم على الجيش المالي وقوات "فاغنر" الروسية الخاصة شمالي مالي.

يشار إلى أن المستشار العسكري من القوات المسلحة الفرنسية، ميشيل غويا، قال في تصريح صحافي إنه كان يجب على باريس أن تساعد أوكرانيا في محاربة روسيا في أفريقيا.