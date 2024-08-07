ابن كيران يهنئ يحيى السنوار على تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحماس

و قال بنكيران في تهنئته للسنوار : “على إثر انتخابكم رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة على مستوى مؤسسات الحركة، يشرفني أصالة عن نفسي و نيابة عن أعضاء حزب العدالة و التنمية بالمغرب، أن أتقدم لكم ولكل أعضاء الحركة وللشعب الفلسطيني المقاوم بتهنئتنا الخالصة وأن نعبر لكم عن سعادتنا بهذا الاختيار الموفق بإذن الله وتوفيقه، والذي يعكس أن حركة حماس حركة مقاومة حية وصامدة، واختارت الاستمرار في نهج المقاومة و الجهاد على درب منهج الشيخ المؤسس الشهيد أحمد ياسين و الشهداء القادة و آخرهم الشهيد بإذن الله أبو العبد إسماعيل هنية رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه.”

و أضاف بنكيران : “إننا في حزب العدالة و التنمية بالمغرب، وإذ نجدد لكم تعازينا الحارة في استشهاد القائد إسماعيل هنية، فإننا على يقين أنكم ستواصلون مع إخوتكم في الحركة وإلى جانب باقي القوى و الفصائل الوطنية الفلسطينية مسيرة المقاومة والكفاح في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كل حقوقه المشروعة و على رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف”.