المبعوث الأمريكي: إثيوبيا عززت التزامها بإرساء السلام في السودان

وأضاف في تغريدة على منصة إكس، “ما زلنا نُقدّر ترحيب الدول المجاورة مثل إثيوبيا بالشعب السوداني الضعيف”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تظلّ ثابتة في دعم سلامة وكرامة اللاجئين والنازحين في هذه الحرب..