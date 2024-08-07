مباركات دولية باختيار السنوار رئيسا لحركة حماس

بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، المشير الركن مهدي المشاط، في بيان له لـ"المجاهد" يحيى السنوار، وحركة ‏حماس، ومجاهدي كتائب القسام، باختياره وانتخابه بالإجماع ‏رئيساً للمكتب السياسي لحركة ‏حماس، "لإكمال المسيرة، والجهاد ضد العدو الإسرائيلي، خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية".

وأوضح الرئيس المشاط "أن تعيين المجاهد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة ‏حماس من داخل غزة، يؤكد للعدو الإسرائيلي والأميركي، صلابة المجاهدين في غزة واتحادهم وإصرارهم، على مواصلة الجهاد والصمود حتى تحقيق النصر".

كما أكد وقوف الجمهورية اليمنية، الثابت والمبدئي والديني، إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة ومقاومته الباسلة".

وأصدر المكتب السياسي لحركة أنصار الله، بياناً تقدّم فيه "بالتهنئة الخالصة للسنوار"، مباركاً لـ"الإخوة في الحركة هذا الاختيار الموفق الذي يؤكد أن حماس ما تزال قوية ومتماسكة" في الوقت الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يعمل فيه على مدى 300 يوم من الإبادة، "على تفكيك حماس والحد من فعلها المقاوم".

وجدد تأكيد وقوف الشعب اليمني "سنداً لفلسطين، شعباً وقضيةً ومقاومةً في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

تقدّم حزب الله بالتهنئة والتبريك لقيادة حركة حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسّام ويحيى السنوار، باختيار الأخير وانتخابه بالإجماع رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية. وفي بيان أصدره، مساء أمس الثلاثاء، أكد حزب الله أنّ اختيار السنوار، من قلب قطاع غزة، ليتبوّأ هذا المنصب هو "رسالة قوية" إلى الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه الولايات المتحدة وحلفائها، مفادها أنّ حماس "موحّدة في قرارها، صلبة في مبادئها، ثابتة في خياراتها الكبرى، وعازمة ‌‏على المضي مع سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة، مهما بلغت التضحيات". وشدد أيضاً على أنّ اختيار السنوار، "الموجود مع إخوانه ‏المجاهدين في ‏الخنادق الأمامية للمقاومة وبين أبناء شعبه تحت الركام والحصار ‏والقتل والتجويع"، هو تأكيد على أنّ الأهداف التي يتوخّاها الاحتلال من قتل القادة والمسؤولين قد فشلت، وأنّ "الراية تنتقل من ‏يد إلى يد، مضرّجةً بدماء الشهداء".