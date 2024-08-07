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الأربعاء 7 آب 2024 ساعة 18:54

مباركات دولية باختيار السنوار رئيسا لحركة حماس

مباركات دولية باختيار السنوار رئيسا لحركة حماس
بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، المشير الركن مهدي المشاط، في بيان له لـ"المجاهد" يحيى السنوار، وحركة ‏حماس، ومجاهدي كتائب القسام، باختياره وانتخابه بالإجماع ‏رئيساً للمكتب السياسي لحركة ‏حماس، "لإكمال المسيرة، والجهاد ضد العدو الإسرائيلي، خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية".
 
وأوضح الرئيس المشاط "أن تعيين المجاهد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة ‏حماس من داخل غزة، يؤكد للعدو الإسرائيلي والأميركي، صلابة المجاهدين في غزة واتحادهم وإصرارهم، على مواصلة الجهاد والصمود حتى تحقيق النصر".
 
كما أكد وقوف الجمهورية اليمنية، الثابت والمبدئي والديني، إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة ومقاومته الباسلة".
 
وأصدر المكتب السياسي لحركة أنصار الله، بياناً تقدّم فيه "بالتهنئة الخالصة للسنوار"، مباركاً لـ"الإخوة في الحركة هذا الاختيار الموفق الذي يؤكد أن حماس ما تزال قوية ومتماسكة" في الوقت الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يعمل فيه على مدى 300 يوم من الإبادة، "على تفكيك حماس والحد من فعلها المقاوم".
 
وجدد تأكيد وقوف الشعب اليمني "سنداً لفلسطين، شعباً وقضيةً ومقاومةً في مواجهة العدوان الإسرائيلي".
 
تقدّم حزب الله بالتهنئة والتبريك لقيادة حركة حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسّام ويحيى السنوار، باختيار الأخير وانتخابه بالإجماع رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية.
 
وفي بيان أصدره، مساء أمس الثلاثاء، أكد حزب الله أنّ اختيار السنوار، من قلب قطاع غزة، ليتبوّأ هذا المنصب هو "رسالة قوية" إلى الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه الولايات المتحدة وحلفائها، مفادها أنّ حماس "موحّدة في قرارها، صلبة في مبادئها، ثابتة في خياراتها الكبرى، وعازمة ‌‏على المضي مع سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة، مهما بلغت التضحيات".
 
وشدد أيضاً على أنّ اختيار السنوار، "الموجود مع إخوانه ‏المجاهدين في ‏الخنادق الأمامية للمقاومة وبين أبناء شعبه تحت الركام والحصار ‏والقتل والتجويع"، هو تأكيد على أنّ الأهداف التي يتوخّاها الاحتلال من قتل القادة والمسؤولين قد فشلت، وأنّ "الراية تنتقل من ‏يد إلى يد، مضرّجةً بدماء الشهداء".
 
كذلك، أشار بيان حزب الله إلى أنّ محور المقاومة يخوض معركةً بطوليةً وتاريخيةً على عدة جبهات، في توقيت ‏حساس على مستوى ‏المنطقة، وذلك في إطار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني.
 
وفي هذا الإطار، أوضح حزب الله أنّ انتخاب الرئيس الجديد للمكتب ‏السياسي لحماس في هذا التوقيت المهم، ‏وفي قلب المعركة، "يزيد أمّتنا وشعوب منطقتنا إيماناً ‏وعزيمةً على توحيد الجهود، ‏وإصراراً على مواصلة الجهاد والمقاومة، حتى التحرير الكامل".‏
 
وكانت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أعلنت مساء الثلاثاء، اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في أثناء زيارته العاصمة الإيرانية طهران، قبل نحو أسبوع، للمشاركة في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان. 
 
وفي بيان، قالت حماس إنّ هذا الاختيار جاء بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية، معربةً عن يقينها بأنّ السنوار وإخوانه في قيادة الحركة "سيكملون مسيرة الشهيد القائد هنية، ومسيرة القيادات السابقة، وسيحافظون على إرثهم الجهادي والنضالي، حتى التحرير والعودة".
 
رقم : 1152592
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