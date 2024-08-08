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الخميس 8 آب 2024 ساعة 06:41

الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال

الأمم المتحدة: يجب
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان ذلك جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، ردًّا على سؤال يتعلق بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال المسؤول الأممي: "لقد قمنا بأنفسنا بنشر تقارير خاصة حول مخاوفنا بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين".

وأضاف: زملاؤنا العاملون في مجال حقوق الإنسان في الكيان المحتل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيواصلون متابعة كل هذه الامور.

وتابع: "نعتقد أن كل هذه الشكايات المتعلقة بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، يجب التحقيق فيها بشكل شامل ويجب ضمان المساءلة.
رقم : 1152660
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