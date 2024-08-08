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الخميس 8 آب 2024 ساعة 07:54

سلطات أوكرانيا طالبت المكسيك باعتقال بوتين إذا حضر مراسم تنصيب رئيسة البلاد

سلطات أوكرانيا طالبت المكسيك باعتقال بوتين إذا حضر مراسم تنصيب رئيسة البلاد
وقالت السفارة في بيان "نحن واثقون من أنّ الحكومة المكسيكية ستحترم مذكرة الاعتقال الدولية" الصادرة بحقّ بوتين و"ستسلّمه إلى الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي"، أي المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما شارك في حفل تنصيب شينباوم الذي سيقام في الأول من تشرين الأول.

وفي آذار الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقّ بوتين تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

والمكسيك هي إحدى الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أسّست المحكمة الجنائية الدولية.

وتنصّ هذه المعاهدة على أنّه "من واجب كلّ دولة أن تقدّم إلى ولايتها القضائية الجنائية المسؤولين عن الجرائم الدولية".

بالمقابل، شكرت السفارة الحكومة المكسيكية على دعوتها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور حفل تنصيب شينباوم.

وكان خوان رامون الذي عيّنته شينباوم وزيراً للخارجية في حكومتها المقبلة، قال الأربعاء إنّ الدعوة الموجّهة إلى بوتين هي مجرد "ممارسة بروتوكولية".

وشينباوم، أول امرأة يتمّ انتخابها رئيسة للمكسيك، ستتولّى منصبها رسمياً في 1 تشرين الأول لولاية مدتها ست سنوات.
رقم : 1152669
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