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الخميس 8 آب 2024 ساعة 08:41

لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس

لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأسبوعي،امس الأربعاء، برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، المواضيع المتصلة بطبيعة نشاطها وفي المقدمة ما يتصل بحملة طوفان الأقصى للتعبئة والاستنفار نصرة لأبناء غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية الحرة الأبية.

ونوهت اللجنة بالنتائج المحققة حتى الآن فيما يتصل بحملتي طوفان الأقصى والمقاطعة الاقتصادية في الواقع العملي كنتاج للتفاعل الرسمي والشعبي مع الحملتين والعمل على تحقيق غاياتهما النبيلة والهامة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكذا المساهمة في الإضرار بالاقتصاد الصهيوني والأمريكي.

وشددت على تعزيز مساري التعبئة والاستنفار الشعبي والرسمي والمقاطعة الاقتصادية الشاملة لمختلف البضائع الإسرائيلية والأمريكية والشركات الداعمة والمتعاونة مع العدو الصهيوني.

وتطرق الاجتماع إلى مناسبة المولد النبوي الشريف 1446هـ، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والتسليم، وأهمية إيلاء أنشطة وفعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة الهامة في حياة الشعب اليمني والأمة جمعاء.

وأقرّت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اليمن البرنامج التنظيمي للمسيرة الجماهيرية الكبرى التي ستقام عصر يوم الجمعة المقبل في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والمسيرات المماثلة التي ستقام بذات اليوم في عشرات الساحات بالمحافظات والمديريات اليمنية دعما وتأييدا للقضية الفلسطينية ونصرة لأبناء غزة الصامدون في مواجهة العدو الصهيوني.

اللجنة تبارك للمجاهد السنوار
وباركت اللجنة للمجاهد يحيى السنوار وحركة حماس وتشكلاتها المسلحة وأعضائها، اختياره وانتخابه بالإجماع رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، ليواصل مسيرة الجهاد المباركة ضد العدو الصهيوني الغاصب امتدادا لنهج القادة السباقين الذين قدموا النموذج للأمة جمعاء في الصمود والثبات على الحق.

ونوهت بما حملته عملية الاختيار السلس والسريع للسنوار من رسالة واضحة للعدو الصهيوني وكل أعداء الحركة عن وحدة الصف في داخلها على كافة المستويات السياسية والجهادية والإجماع على المضي بنهجها المقاوم حتى التحرير بإذن الله تعالى.. سائلة الله سبحانه وتعالى العون للمجاهد السنوار في قيادة الحركة والسير بالأداء الجهادي لها نحو تحقيق المزيد من المكاسب على طريق التحرير للأرض الفلسطينية المحتلة.

إلى ذلك زار رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح ومعه أعضاء اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان وضيف الله الشامي، وطه السفياني والخضر العودلي، مكتب حماس بالعاصمة صنعاء.

وقدم الوفد التعازي للقائم بأعمال المكتب معاذ أبو شمالة والعاملين في المكتب ومن خلالهم إلى قيادة الحركة وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ومجاهديه الأبطال في استشهاد المجاهد القائد إسماعيل هنية.
 
رقم : 1152673
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