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الخميس 8 آب 2024 ساعة 08:54

تظاهرة نسائية في إدلب للمطالبة بإسقاط الجولاني وأذرعه

تظاهرة نسائية في إدلب للمطالبة بإسقاط الجولاني وأذرعه
ورفعت النساء صوراً للمعتقلين وسط ترديد شعارات مناوئة لـ«النصرة»، وفق مصادر إعلامية معارضة، أشارت إلى خروج عشرات المواطنين يوم الإثنين الماضي في مدينة تفتناز بتظاهرة مسائية، مطالبين بإسقاط «الجولاني» وما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع للتنظيم الإرهابي، ومطالبين بالإفراج عن المعتقلين، مرددين شعارات أبرزها مناهضة لـ«الجولاني» ومجموعاته المسلحة.

واشارت صحيفة الوطن انه قبل ذلك، وتحديداً في الـ23 من تموز الفائت، خرجت نساء في بلدة أطمة بريف إدلب قرب الحدود السورية التركية، في تظاهرة ضد إرهابيي «تحرير الشام» ومتزعمها «الجولاني».

من جهة ثانية، اعلنت وكالة «نورث برس» الكردية، ان مجموعة من مسلحي ما يسمى فصيل «السمرقند» التابع لما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للقوات التركية قامت بافتعال حرائق بغابات جبل قازقلي بناحية جنديرس، وأوضحت نقلاً عن سكان في المنطقة، أن الغرض من افتعال هذه الحرائق التحطيب واستخدام الأشجار المحروقة بغرض صنع الفحم وبيعه في أسواق المنطقة.
رقم : 1152675
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