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الخميس 8 آب 2024 ساعة 09:56

ثمانية شهداء بقصف الاحتلال مناطق عدة في اليوم الـ 307 من العدوان على قطاع غزة

ثمانية شهداء بقصف الاحتلال مناطق عدة في اليوم الـ 307 من العدوان على قطاع غزة
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 5 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً بمدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني إثر قصف الاحتلال منزلاً بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف شهيداً من منزل في منطقة التفاح في مدينة غزة بعدما تعرض الليلة الماضية للقصف.

وقصف طيران الاحتلال حي الصبرة والمناطق الشرقية من المدينة، ما أسفر عن وقوع عشرات الجرحى، كما شن الطيران غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتوازي مع قصف مدفعي عليها.

وتعرضت مدينة الأسرى ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استُشهدت سيدة جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف تعرض له منزل وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة نحو بلدة القرارة شرق المدينة.

ويواصل الاحتلال عدوانه البري والبحري والجوي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 39677 فلسطينياً، وإصابة 91645 آخرين بجروح.
رقم : 1152683
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