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الخميس 8 آب 2024 ساعة 11:20

منظمة المطبخ العالمي تعلن استشهاد أحد موظفيها في غزة

منظمة المطبخ العالمي تعلن استشهاد أحد موظفيها في غزة
وصرحت المنظمة الإغاثية العالمية (غير حكومية)، بأن أحد موظفيها الفلسطينيين استشهد في الساعات الأولى من الليلة (الأربعاء| الخميس) بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة في غارة إسرائيلية.

وقالت المنظمة، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها، إن الموظف يدعى نادي سلوت وكان عضوا أصيلا في فريقها منذ الأيام الأولى لعملها في رفح.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب نادي سلوت؛ وهو أحد موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، ارتقى شهيدًا متأثراً بإصابته في قصف للاحتلال على دير البلح وسط القطاع.

ويأتي إعلان "المطبخ العالمي" بعد 4 أشهر من مقتل 7 من موظفي ذات المؤسسة العاملة في قطاع غزة، في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق.

وبيّنت منظمة "المطبخ العالمي" أنها "لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث، لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل. وذكرت أنه قُتل قرب دير البلح وسط قطاع غزة".

واستهدفت 3 ضربات جوية للاحتلال قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها بغزة في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا.

وخلال الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي على غزة، استشهد العشرات من عاملي الإغاثة، بينهم عاملون في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها.
رقم : 1152699
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