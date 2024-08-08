باقري: هدف الكيان الصهيوني هو المساس بامن جميع البلدان الاسلامية

وتم اللقاء في جدة على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي.



واثنى باقري على باكستان حكومة وشعبا في دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد عدوان الكيان الصهيوني المجرم على سيادة ايران وامنها القومي.



واعرب باقري عن ارتياحه لاننا نشهد تعبئة عامة لدى الراي العام العالمي لا سيما في العالم الاسلامي في التنديد بالصهاينة.



واكد انه يجب النظر الى اجراءات الكيان الصهيوني في ارتكاب الاعمال الارهابية في العديد من بلدان المنطقة والبلدان الاسلامية كتهديد موجه ضد البلدان الاسلامية والتصدي له بحسم.



اما مساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق دار فقد اعرب عن اسفه الشديد لجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.



واشار الى اعلان بلاده الحداد العام اثر وقوع هذه الجريمة الارهابية وكذلك التنديد الواسع والشديد بهذه الجريمة من قبل الحكومة والاوساط السياسية والبرلمان والشعب في باكستان.



واكد تضامن ودعم باكستان حكومة وشعبا للجمهورية الاسلامية الايرانية موضحا ان اسلام اباد ستستخدم عضويتها المقبلة في مجلس الامن لدعم ايران، وان اجتماعات الجمعية العامة تشكل فرصة سانحة للتشاور وكسب دعم الدول في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني.