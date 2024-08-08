الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 آب 2024 ساعة 11:22

باقري: هدف الكيان الصهيوني هو المساس بامن جميع البلدان الاسلامية

باقري: هدف الكيان الصهيوني هو المساس بامن جميع البلدان الاسلامية
وتم اللقاء في جدة على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي.

واثنى باقري على باكستان حكومة وشعبا في دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد عدوان الكيان الصهيوني المجرم على سيادة ايران وامنها القومي.

واعرب باقري عن ارتياحه لاننا نشهد تعبئة عامة لدى الراي العام العالمي لا سيما في العالم الاسلامي في التنديد بالصهاينة.

واكد انه يجب النظر الى اجراءات الكيان الصهيوني في ارتكاب الاعمال الارهابية في العديد من بلدان المنطقة والبلدان الاسلامية كتهديد موجه ضد البلدان الاسلامية والتصدي له بحسم.

اما مساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق دار فقد اعرب عن اسفه الشديد لجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

واشار الى اعلان بلاده الحداد العام اثر وقوع هذه الجريمة الارهابية وكذلك التنديد الواسع والشديد بهذه الجريمة من قبل الحكومة والاوساط السياسية والبرلمان والشعب في باكستان.

واكد تضامن ودعم باكستان حكومة وشعبا للجمهورية الاسلامية الايرانية موضحا ان اسلام اباد ستستخدم عضويتها المقبلة في مجلس الامن لدعم ايران، وان اجتماعات الجمعية العامة تشكل فرصة سانحة للتشاور وكسب دعم الدول في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني.
رقم : 1152700
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
7 آب 2024
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
7 آب 2024
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
7 آب 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
7 آب 2024
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 آب 2024
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
7 آب 2024
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
6 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟