الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 آب 2024 ساعة 11:24

الدفاع الروسية أعلنت إيقاف محاولات القوات الأوكرانية لاختراق عمق منطقة كورسك

الدفاع الروسية أعلنت إيقاف محاولات القوات الأوكرانية لاختراق عمق منطقة كورسك
وأشارت إلى أنّه "تواصل وحدات من مجموعة القوات "الشمال"، إلى جانب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تدمير التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي سودجينسكي وكورينفسكي في مقاطعة كورسك، المتاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية".

وأضافت "تم استهداف التجمعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالنيران، ويتم إيقاف محاولات اختراق الوحدات الفردية في عمق المنطقة في اتجاه كورسك"، مشيرة إلى أنّ خلال الـ24 الساعة الماضية فقد "العدو ما يصل إلى 400 عسكري و32 مركبة مدرعة".

وبحسب بيان الدفاع فإن "عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".

وفي وقت سابق من اليوم، علّق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، حيث أشار إلى أنّ "كييف تريد عبر عملية كورسك إظهار ما تبقى لها من قوة للحصول على المال والأسلحة".

وشدد على أنّه "من الضروري الذهاب إلى أراضي أوكرانيا التي لا تزال موجودة. إلى أوديسا، إلى خاركوف، إلى دنيبروبيتروفسك، إلى نيكولاييف. إلى كييف وخارجها. لا ينبغي أن تكون هناك أي قيود فيما يتعلق ببعض الحدود المعترف بها للرايخ الأوكراني"، على حدّ تعبيره.

وأضاف "الآن أصبح من الممكن، بل ينبغي لنا، أن نناقش هذا الأمر علانية. يجب أن تزيل العملية الإرهابية أي محرمات من هذا الموضوع. دع الجميع يفهمون هذا، بما في ذلك الأوغاد الإنجليز، لن نتوقف إلا عندما نعتبر ذلك مقبولًا ومفيدًا لأنفسنا".
رقم : 1152701
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
7 آب 2024
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
7 آب 2024
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
7 آب 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
7 آب 2024
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 آب 2024
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
7 آب 2024
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
6 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟