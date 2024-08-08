الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 آب 2024 ساعة 11:42

فياض: مُصرّون على أن لا نُمرّر للعدوّ أيّ تجاوز للقواعد مهما ذهبت هذه المواجهة بعيدًا

فياض: مُصرّون على أن لا نُمرّر للعدوّ أيّ تجاوز للقواعد مهما ذهبت هذه المواجهة بعيدًا
ولفت إلى أنّ "من يريد حقيقة أن تقف حالة التداعي وهذه الوضعية المضطربة التي تعصف بالمنطقة بأكملها إنما عليه أن يضغط على العدوّ الإسرائيلي كي يوقف عدوانه على غزة".

وأوضح فياض أنّ "كلّ المواقف الغربية وفي طليعتها الموقف الأميركي، إنما هو مجرّد كلام وشعارات فارغة ومواقف سياسية هدفها تضليل الرأي العام، لكن في حقيقة الأمر كيف يمكن أن نفهم هذه الدعوات لوقف إطلاق النار أو لمنع التصعيد إذا كان هؤلاء يُمعنون في تزويد العدوّ بأحدث ما لدى في مخازنهم من صواريخ وطائرات ومدافع وغيرها".

كلام النائب فيّاض جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في حسينية بلدة ميفدون لعنصر حزب الله حسن عماد ويوسف حسن يحيى.

وقال فياض: "نحن نعتبر أنّ الأميركيين وأيّ دولة أخرى تُقدّم السلاح للكيان الإسرائيلي إنما هي شريكة كاملة في تحمّل المسؤولية عن الدماء التي تُراق في غزة وفي لبنان وفي أيّ مكانٍ آخر".

وفي كلام للحضور، لفت إلى "أننا ندعوكم إلى الثقة بإرادة الله عزّ وجل وبحكمة المقاومة التي تُدير هذه المعركة، أيضاً أخذاً بعين الإعتبار الخصوصيات اللبنانية والمصالح الوطنية العليا كما مصالح أهلنا ومجتمعنا لذلك في الوقت الذي نحن فيه مُصرّون على أن لا نُمرّر للعدوّ أيّ تجاوز للقواعد مهما كلّف الأمر ومهما ذهبت بعيداً هذه المواجهة في الوقت الذي نرسم لأنفسنا هذه المعادلة إنما في الوقت ذاته نحن نتحرك تحت سقف مصالح أهلنا ووطننا التي لا نُفرّط فيها بأيّ شكل من الأشكال".
رقم : 1152704
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
7 آب 2024
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
7 آب 2024
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
7 آب 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
7 آب 2024
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 آب 2024
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
7 آب 2024
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
6 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟