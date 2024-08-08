الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 آب 2024 ساعة 12:43

نائبة أميركية داعمة لغزة تخسر عضوية الكونغرس

نائبة أميركية داعمة لغزة تخسر عضوية الكونغرس
وهُزمت بوش التي تعد من بين أبرز التقدميين في “الكونغرس” أمام المدعي العام المحلي ويزلي بيل الذي حظي بدعم “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” (آيباك)، وهي مجموعة الضغط النافذة المؤيدة للكيان الصهيوني.

وقالت عضو “الكونغرس” عن ولاية ميزوري التي انتُخبت لشغل مقعد في مجلس النواب عام 2020 “سندافع عن الحق مهما كان الثمن”.

وأضافت في خطاب الإقرار بهزيمتها ونشر على حسابها في منصة “إكس”، “آمل أن يأخذ (بيل) وقته للتعرّف على جاليتنا الفلسطينية والعربية والمسلمة.. وأن يرى الجمال فيما صنعناه” في الولايات المتحدة.

واقترحت بوش قرارًا في “الكونغرس” يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أسابيع فقط على بدء العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقاطعت خطاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام “الكونغرس” الشهر الماضي، قائلة إن حضوره سيعني “الاحتفاء بمجرم حرب قاد عملية إبادة”.
رقم : 1152718
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
7 آب 2024
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
7 آب 2024
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
7 آب 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
7 آب 2024
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 آب 2024
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
7 آب 2024
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
6 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟