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الخميس 8 آب 2024 ساعة 14:18

بطائرتين انقضاضيتين.. الجيش السوري يستهدف مقراً لـ"تحرير الشام" في إدلب شمالي سوريا

بطائرتين انقضاضيتين.. الجيش السوري يستهدف مقراً لـ"تحرير الشام" في إدلب شمالي سوريا
وقالت مصادر في سوريا إنّ "الجيش السوري استهدف المقرّ القريب من إحدى نقاط المراقبة التركية بواسطة طائرتين انقضاضيتين".

وأضافت المصادر أنّ "الهجوم أسفر عن إصابات دون معلومات عن مصير من كان بداخل المقر".

طائرة تركية تقصف مقاراً لـ"قسد"
وقالت مصادر الميادين إنّ طائرة مسيرة تركية قصفت للمرّة الثانية مقراً لـ"قسد" في منطقة جبل عبد العزيز بريف محافظة الحسكة (الشمال الشرقي من سوريا) على بعد 60 كيلومتراً من الحدود التركية.

وأشارت إلى أنّ "الاستهداف أدّى إلى إصابات وخسائر مادية واندلاع حرائق في المنطقة".

الجيش السوري يرد على قصف "قسد" مناطق سيطرته في ريف دير الزور
ردّ الجيش السوري على قصف مناطق سيطرته في قريتي الزباري وسعلو في ريف دير الزور (شرق سوريا)، من خلال قصف تمركز مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بقذائف المدفعية في مدينة البصيرة وبلدات الصبحة وبريهة وجديد بكارة والدحلة في ريف دير الزور الشرقي.

بدوره، أعلن المركز الإعلامي التابع لـ"قسد"، اليوم الخميس، تنفيذ مسلحيه في مدينة البصيرة وقرية أبريهة في ريف دير الزور الشرقي، قصفاً مدفعياً وبقذائف "الهاون"، استهدف مناطق تواجد الجيش السوري والقوات الرديفة له، في قريتي الزباري وسعلو في ريف دير الزور.

وجاءت الضربات المدفعية لـ "قسد" بدعمٍ وبتغطيةٍ من الولايات المتحدة الأميركية.

وتشهد مناطق ريف دير الزور هجمات متكررة لمقاتلي العشائر، خاصة في جبهتي ذيبان والشعيطات، بعد اتهامات عشائرية متكررة لـ"قسد" بمصادرة القرار العربي في المنطقة، والاعتماد على كوادر كردية غير سورية في إدارة المنطقة، التي تشهد تواجداً لأكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
رقم : 1152736
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