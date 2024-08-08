باقري: انتخاب السنوار يؤشر الى الامل والانسجام والقوة في حماس

واضاف باقري في رسالة موجهة الى السنوار ان انتخاب السنوار مؤشر ايضا على احباء واخفاق وفشل سياسة الاغتيال والاحتلال وعدوان الكيان الصهيوني وحماته الدوليين.

وتابع: اليوم وببركة الجهاد الايماني والبطولي للشعب الفلسطيني العزيز لا سيما غزة المظلومة والمقتدرة فقد تحولت فلسطين الى قضية عالمية والمقاومة الى خيار استراتيجي.

وقال في الختام: الامل في ظل القيادة الجديدة لحماس وانسجام ووحدة مناضلي المقاومة والصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني، ان نشهد استمرار مسيرة الجهاد للقادة الشهداء لهذه الحركة وتحقيق الانتصارات السياسية والميدانية المتزايدة حتى تحقيق النصر النهائي في تحرير كل ارض فلسطين التاريخية من النهر الى البحر وتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.