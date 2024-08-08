لهذا السبب.. الاحتلال يمنع عكرمة صبري من دخول الأقصى لـ6 أشهر

وقال خالد زبارقة محامي الشيخ صبري، في بيان: "أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارا بمنع سماحة الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى المبارك لفترة ستة أشهر".

وحتى الساعة 10:00 "ت.غ" لم تصدر إفادة من شرطة الإحتلال في هذا الشأن.

والجمعة، اعتقلت الشرطة الشيخ صبري لعدة ساعات؛ بعد أن نعى في خطبة الجمعة بالأقصى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتيل نهاية يوليو/ تموز الماضي.

ويشن اليمين الصهيوني المتطرف حملة تحريض ضد الشيخ صبري، ويدعو إلى سجنه وطرده من القدس المحتلة.

ويقول الفلسطينيون إن الكيان الصهيوني يكثف إجراءاته لتهويد القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويته العربية والإسلامية.

ويأتي تحرك كيان الاحتلال الإسرائيلي الجديد بحق الشيخ صبري، في وقت تشن فيه منذ أكثر من 10 أشهر حربا على قطاع غزة؛ خلّفت ما يزيد عن 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.