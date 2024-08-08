وجاء الطلب السوداني في أعقاب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، يوم الثلاثاء، أكد على "الحاجة الملحة للاستجابة الإنسانية للأزمة في السودان" وفق ما ذكر البيان الإماراتي.

ونددت وزارة الخارجية السودانية بالدعوات الإماراتية ووصفتها بأنها "اعتداء على سيادة السودان تحت ذريعة إيصال المساعدات الإنسانية".

وكانت الإمارات دانت "استخدام المجاعة كسلاح في الحرب"، ودعت إلى "وقف إطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة" بحسب زعمها.

وشددت الخارجية السودانية على أن "وقف إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة، التي تستخدم لقتل المدنيين وإعاقة إنتاج الغذاء وتوصيل المساعدات، أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام وتخفيف الأزمة الإنسانية".