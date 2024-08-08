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الخميس 8 آب 2024 ساعة 17:35

اعتقال 7 أجانب في احتجاجات نيجيريا.. و11 قتيلاً بهجوم مسلح شمال البلاد

اعتقال 7 أجانب في احتجاجات نيجيريا.. و11 قتيلاً بهجوم مسلح شمال البلاد
وقال المتحدث باسم إدارة أمن الدولة في نيجيريا، بيتر أفونايا، إن "الأجانب ألقي القبض عليهم مع المتظاهرين في ولاية كانو شمال غرب البلاد" وفق تعبيره.
 
وأشار أفونايا، خلال اجتماع في وزارة الخارجية مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة أبوجا، بشأن إلقاء القبض على عدد من الأفراد إلى أنه "تم اعتقالهم قبل يومين في كانو"، من دون أن يقدّم أي تفاصيل إضافية باستثناء أنهم "بولنديون" بحسب ما أفاد.
 
بدوره، حذّر وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، من "التدخّل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة نيجيريا"، مؤكداً أمام عدد من الدبلوماسيين الأجانب أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي كيان أجنبي مقيم في نيجيريا يثبت أنه دعم المتظاهرين بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة كانت أو يسعى إلى التدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد".
 
يشار إلى أن الشرطة النيجيرية اعتقلت، خلال اليومين الماضيين، أفراداً رفعوا أعلام روسيا خلال الاحتجاجات الأخيرة في الولايات الشمالية. فيما نفت موسكو وجود أيّ تورّط لها في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها نيجيريا مؤخراً.
 
11 قتيلاً بهجوم مسلح شمال البلاد
وفي سياق التطورات الميدانية في نيجيريا، قُتل 11 شخصاً، مساء الأربعاء، بهجوم مسلح على موقع للتعدين في منطقة أنكا بولاية زامفارا، شمالي البلاد.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوم المسلحين على منطقة أنكا، أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
 
وتواجه نيجيريا منذ فترة طويلة هجمات من قبل عصابات مسلحة وتنظيمي "بوكو حرام" وداعش" في أجزاء مختلفة من البلاد.
رقم : 1152766
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