السيد الحوثي: ردنا على "إسرائيل" حتمي.. اتُخذ القرار على مستوى المحور بأكمله

ورأى أنّ "جرائم العدو الأخيرة، استهدفت شخصيات من قادة الأمة ومن رجال المسلمين، الذين يقومون بدور مميز في حمل راية الجهاد والمواجهة لعدو الإسلام والمسلمين".

تماسك حركة حماس رغم الجريمة الكبرى

وفي خطاب متلفز، ألقاه اليوم، أشار السيد الحوثي إلى التماسك التام لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، الذي رافق الجريمة الكبيرة، فيما كان "هدف العدو النيل من صمودها وثباتها والتأثير على قرارها".

وهذا ما أفشلته كل من حماس، حينما "استمرت في نشاطها وتماسكها، دون أن تظهر ملامح لحالات اختلاف أو ضعف أو تراجع في موقفها"، لافتاً إلى أنّ القسام "واصلت رغم الجريمة الكبيرة، أداء مهامها الجهادية بكل فاعلية وبتماسك تام وبجدارة عالية" .

واعتبر السيد الحوثي، أنّ "اختيار القائد الكبير، يحي السنوار، بالإجماع، لتولي رئاسة المجلس السياسي للحركة، وهو الذي يعرفه العدو والصديق بصلابته وثباته وحِنكته وجدارته القيادية، هو بحد ذاته رسالة مهمة للعدو الإسرائيلي، وتأكيد على مواصلة الثبات على الجهاد، والموقف والمبادئ الأساسية".

الجبهة الإسنادية في اليمن

كذلك، لفت السيد عبد الملك الحوثي، إلى أنّ جبهة الإسناد اليمنية، نفذت هذا الأسبوع، عملياتها العسكرية بـ16 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة ومن أبرزها "استهداف مدمرتين أميركيتين وإسقاط طائرة MQ-9"، كما بلغ عدد السفن المستهدفة من قبل هذه جبهة 177 سفينة.

وأوضح أنّ "من النتائج المعلنة والصريحة لعمليات اليمن المساندة: إفلاس ميناء أم الرشراش، وهذا ما تظهره التقارير الإعلامية من داخل الميناء، المتعطل تماماً عن أي نشاط".

وبعد النجاح والانتصار الكبير في منع الملاحة لصالح الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، يضيف السيد الحوثي: "أصبح نطاق عمليات قواتنا على مدى بعيد جداً. ومعظم العمليات أصبحت باتجاه المحيط الهندي على مسافة أبعد من 1000 كلم، وإلى البحر الأبيض المتوسط وعمق فلسطين المحتلة بأكثر من 2000 كلم".

وأكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ "قرار الرد هو قرار من الجميع على مستوى المحور كله، وعلى مستوى كل جبهة بحد ذاتها".

الجبهات المساندة والموقف الإسلامي من الحرب على غزة

وعن الجبهة الإسنادية عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، أشار السيد الحوثي، إلى "استمرار عمليات الإسناد بفاعلية عالية، وضربات قوية ونوعية مع التأكيد على حتمية الرد على استهداف القائد شكر والعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت".

كما أكّد حتمية الرد من إيران، وفق ما صدر عن "أعلى المستويات القيادية" فيها، والرد أيضاً من القوات المسلحة اليمنية على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف خزانات الوقود في ميناء الحديدة.

كذلك، أشار إلى أنّ تأخر الرد "من المحور بشكل عام في مقابل التصعيد الإسرائيلي، هو مسألة تكتيكية بحتة، وبهدف أن يكون الرد مؤثراً على العدو في مقابل استعداداته".