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الخميس 8 آب 2024 ساعة 18:30

اسلامي: إيران تعتمد سياسة الباب المفتوح في الصناعة النووية

اسلامي: إيران تعتمد سياسة الباب المفتوح في الصناعة النووية
وأشار إسلامي وهو يتحدث في الملتقى الوطني "دور واستخدام التكنولوجيا النووية في نظام السلامة والصحة" إلى وثيقة العشرين عاما للبرنامج النووي الإيراني قائلا إن جهودا بذلت بالتعاون مع الجامعات لتترك التكنولوجيا النووية أثرا في حياة الناس.
 
وتطرق إسلامي إلى جرائم الكيان الصهيوني غير المسبوقة ضد أهالي غزة العزل وقال إن دعم أهالي غزة اكتسى اليوم أهمية وتحولت فلسطين إلى القضية الأولى للعالم.
 
وقال في جانب آخر: إن إحدى الطاقات في مجال الصناعة النووية هي الأدوية المشعة ويمكن اليوم الإعلان بفخر وقوة أن إيران باتت اليوم في هذا المضمار ضمن الدول الثلاث في العالم، وهذا ما تؤكده المجلات المعتمدة في العالم.
 
وأضاف: فيما يخص الماء الثقيل فقد استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا سيما في مجال الأدوية والصحة إيجاد ثورة.. والماء الثقيل المنتج في إيران، يتمتع اليوم بالمرتبة الأولى من حيث الجودة في العالم ونعمل على تطوير هذا المنتج.
 
وأكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية: نقوم اليوم بإنتاج وتوزيع 60 دواء مشعا في البلاد وهناك 20 دواء مشعا آخر قيد الاختبار السريري.
 
وفيما يخص صادرات الأدوية المشعة المنتجة في إيران إلى سائر الدول قال إسلامي: إن هذه الأدوية التي تنتجها إيران تملك إمكانية تصديرها إلى الخارج ولدينا الآن صادرات إلى الدول الأخرى.
 
وأضاف أنه فيما يخص المعالجة بالإشعاع قال: اتخذت إجراءات ساهمت في نمو قدره 2.5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ومع تدشين وتشغيل مراكز جديدة للإشعاع، سيدخل الخدمة عدد منها خلال الشهر الجاري، فإنه سيتم دعم قطاع السلامة بشكل كبير.
 
وفي الختام أكد أن ذلك يساعد كثيرا قطاع الصحة والسلامة لكي يعمل في مجال الوقاية في الحد من تضرر المنتجات لأنه مع تطوير استخدامات الأشعة، يتم الحؤول دون تسرب السموم المتبقية والآفات.
رقم : 1152776
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