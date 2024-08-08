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الخميس 8 آب 2024 ساعة 18:33

مدفيديف: بعد اليوم يجب أن نتوغل في عمق الأراضي المتبقية من أوكرانيا

مدفيديف: بعد اليوم يجب أن نتوغل في عمق الأراضي المتبقية من أوكرانيا
وجاء ذلك خلال تعليق مدفيديف على هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك، وكتب على قناته في تيلغرام: "بعد اليوم، يجب أن تكتسب العملية العسكرية الخاصة طابعا يتجاوز الحدود الإقليمية بشكل علني واضح. لم تعد هذه مجرد عملية لاستعادة أراضينا الرسمية ومعاقبة النازيين، بل بات من الممكن والضروري التوغل في عمق الأراضي المتبقية من أوكرانيا. يجب الوصول إلى أوديسا، وإلى خاركوف ودنيبروبيتروفسك، وإلى نيكولاييف، وكذلك إلى كييف وما بعد ذلك".

وأضاف مدفيديف: "لا ينبغي أن تكون هناك أي قيود بخصوص الحدود المعترف بها للرايخ الأوكراني. وبعد الآن يجب وبات من الممكن التحدث عن ذلك بشكل علني صريح، دون أي خجل أو مناورات دبلوماسية. العملية الإرهابية التي قام بها أتباع بانديرا مؤخرا يجب أن تزيل أي محرمات من هذا الموضوع. يجب أن يفهم الجميع هذا الأمر، بما في ذلك الأوغاد الإنجليز: لن نتوقف إلا عندما نعتبر ذلك مقبولا ومفيدا لأنفسنا".

في 6 أغسطس، بدأت القوات الأوكرانية بشن هجوم واسع النطاق على مقاطعة كورسك الروسية. وتعرضت المنطقة لقصف صاروخي ومدفعي وهجوم بالمسيرات الجوية. ووفقا لوزارة الصحة الروسية، أسفر الهجوم الغادر عن مقتل 5 مواطنين روس وإصابة 31 شخصا، بينهم ستة أطفال.

وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء، خلال اجتماع ترأسه الرئيس بوتين: "بلغت خسائر العدو [الأوكراني] 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مئة قتيل و215 جريحا، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها سبع دبابات".
رقم : 1152778
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