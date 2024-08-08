"التواطؤ بأعمال إرهابية".. مالي تفتح تحقيقاً بشأن تورّط أوكرانيا بهجوم مميت

وفي تصريح له، اليوم الخميس، قال بوكار إن التحقيق "سيلقي الضوء على هذه الأعمال الإرهابية المزعومة والتواطؤ في أعمال الإرهاب وتمويل الإرهاب".

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب تصريحات المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، التي "تدعم تورط بلاده في هجوم شنته جماعات إرهابية مسلحة، أدى إلى مقتل أفراد من قوات الدفاع والأمن المالية في تيزاواتيني"، وأيضاً "تصريحات أدلى بها السفير الأوكراني في السنغال، يوري بيفوفاروف، الذي أعرب فيها عن دعمه للإرهاب الدولي، وخاصة في مالي".

وأكد المدعي العام في مالي أن "التحقيق سيسمح بتحديد هوية مرتكبي الهجوم ودمجهم"، مؤكداً أنه "سيتم بعد ذلك تطبيق العدالة".

وجاء قرار المدعي العام بعدما قطع المجلسان العسكريان في دولتي مالي والنيجر علاقاتهما مع أوكرانيا، على خلفية دعمها للإرهاب بشأن هجوم تيزاواتيني، الذي أسفر عن مقتل جنود ماليين إلى جانب مقاتلين من قوات "فاغنر" الروسية الخاصة، التي تقدم الدعم للجيش المالي.