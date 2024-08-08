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الخميس 8 آب 2024 ساعة 19:41

صباحي في رسالة للسنوار: الإرادة هي الأقدر على مواجهة الفوارق في موازين القوى

صباحي في رسالة للسنوار: الإرادة هي الأقدر على مواجهة الفوارق في موازين القوى
وفي بيان صدر عنه اليوم، عبّر صباحي باسمه وباسم أعضاء المؤتمر القومي العربي، عن الإيمان بأن انتخاب السنوار هو "تأكيد على أن حركة حماس، ومعها قوى المقاومة، مصممة على مواصلة مواجهة العدوان وكسر قواه، وأن الطريق الأسلم والأقصر إلى النصر هو طريق المقاومة".
 
وأشار صباحي إلى أنّ "الشعب الفلسطيني البطل يثبت كل يوم أن موازين الإرادات هي الأقدر على مواجهة الفوارق في موازين القوى، وأن مقاومتنا باتت قادرة على إرساء معادلات جديدة على مستوى الأمة ومستوى الإقليم والعالم".
 
وكانت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، قد أعلنت يوم الثلاثاء، اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية.
 
أتى ذلك بعد أن استُشهد القائد هنية في عدوان إسرائيلي، استهدف العاصمة الإيرانية طهران، قبل أسبوع، خلال زيارة قام بها لإيران من أجل المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان. 
 
وفي بيان، قالت حماس إنّها "قررت اختيار السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية".
 
رقم : 1152786
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