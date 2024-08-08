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الخميس 8 آب 2024 ساعة 20:31

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع مختلفة للاحتلال الإسرائيلي

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع مختلفة للاحتلال الإسرائيلي
وفي السياق عينه، وضمن إطار الرد "على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة عيترون"، قصفت ‏المقاومة، اليوم، ثكنة "برانيت"، بصواريخ بركان "مما أدى ‏لتدمير جزء منها واشتعال النيران فيها".‏
 
كما استهدفت المقاومة موقع "السماقة" في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى قصف ثكنة "زرعيت" (مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي) بصواريخ بركان.‏
 
ورداً على الاعتداء الإسرائيلي على بلدة الدوير جنوبي لبنان، أعلنت المقاومة قصفها، بصليات من صواريخ الكاتيوشا، منصات ‏القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة "خربة منوت" في الجليل الغربي ‏المحتل.‏ 
 
كذلك، استهدف المقاومون أيضاً، التجهيزات ‏التجسسية في موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.
 
على صعيد آخر، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، الشهيد المجاهد الجريح، حسن عاطف السيد "غريب"، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس متأثراً بجراحه.
 
ونشر الإعلام الحربي، مشاهد  لاستهداف المقاومة، يوم الإثنين، منظومة مضادة للمحلقات في موقع "المالكية" عند الحودو مع لبنان.
 
وكانت المقاومة قد أعلنت، اليوم الخميس، استهدافها، صباحاً، تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع "المرج" الإسرائيلي، عبر مسيّرة انقضاضية، محققةً إصابةً مباشرة، وموقعةً إصاباتٍ مؤكدةً في الجنود.
 
واستهدفت المقاومة أيضاً موقع "المالكية" بالقذائف المدفعية، محققةً إصابةً مباشرةً فيه أيضاً، والتجهيزات ‏التجسسية في موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها.‏
رقم : 1152795
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