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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 06:50

أردوغان: اغتيال "اسرائيل" لهنية يظهر عدم نيتها التوصل الى وقف لاطلاق النار

أردوغان: اغتيال "اسرائيل" لهنية يظهر عدم نيتها التوصل الى وقف لاطلاق النار
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي يجري زيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين تركيا وقطر والهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وقال أردوغان إن "إسرائيل وعبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أظهرت مرة أخرى أنها لا تنوي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل يرسي السلام والهدوء الدائمين في المنطقة، وأنها تعتزم بالتعاون مع قطر زيادة الجهود الرامية لتحقيق نتائج في هذا الصدد".

وبيّن الرئيس التركي أن "إسرائيل" تسعى إلى زيادة التوتر في المنطقة من خلال هجماتها في كل من الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتزايد في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى عزم تركيا التام على الارتقاء بالتعاون مع قطر إلى مستويات أعلى في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، وخصوصا العلاقات الاقتصادية.

وأوضح أن التضامن بين البلدين سيتعزز من خلال الخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة.
 
رقم : 1152853
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