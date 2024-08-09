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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 06:56
اشتعال النيران في قاعدة جوية عسكرية في منطقة ليبيتسك الروسية
ونقلت الوكالتان عن الوزارة الإقليمية لحالات الطوارئ أن "حريقا اندلع في مطار عسكري في منطقة ليبيتسك"، من دون تحديد ما إذا كان الحريق اندلع بسبب هجوم أوكراني أم لا.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1152854
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