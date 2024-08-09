استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بـ5 نقاط

وحصلت هاريس -في الاستطلاع الذي أجرته "إبسوس" ونُشر الخميس على 42% مقابل 37% لترامب.



وأظهرت نتائج الاستطلاع -الذي شمل 2045 أميركيا ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد، وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس/آب الجاري، أن 4% من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بـ10% في يوليو/تموز.



ووسّعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" في 22 و23 يوليو/تموز الماضي وأظهر تفوقها بنسبة 37% مقابل 34% لترامب.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت شبكة "إيه بي سي" الأميركية أن هاريس وترامب وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب إنه وافق على إجراء 3 مناظرات في سبتمبر/أيلول وينتظر رد حملة هاريس.



ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 يوليو/تموز عندما انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاما) ودعم ترشحها بعد أداء وُصف بـ"الكارثي" في ​​مناظرة أمام ترامب في 27 يونيو/حزيران الماضي.

