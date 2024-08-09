الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 آب 2024 ساعة 07:23

استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بـ5 نقاط

استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بـ5 نقاط
وحصلت هاريس -في الاستطلاع الذي أجرته "إبسوس" ونُشر الخميس على 42% مقابل 37% لترامب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع -الذي شمل 2045 أميركيا ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد، وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس/آب الجاري، أن 4% من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بـ10% في يوليو/تموز.

ووسّعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" في 22 و23 يوليو/تموز الماضي وأظهر تفوقها بنسبة 37% مقابل 34% لترامب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت شبكة "إيه بي سي" الأميركية أن هاريس وترامب وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب إنه وافق على إجراء 3 مناظرات في سبتمبر/أيلول وينتظر رد حملة هاريس.

ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 يوليو/تموز عندما انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاما) ودعم ترشحها بعد أداء وُصف بـ"الكارثي" في ​​مناظرة أمام ترامب في 27 يونيو/حزيران الماضي.
 
رقم : 1152859
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
9 آب 2024
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
9 آب 2024
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
8 آب 2024
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
7 آب 2024
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
7 آب 2024
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
7 آب 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
7 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟