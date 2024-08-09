فنزويلا تحجب منصة إكس وتتهمها بنشر الفاشية

وقال مادورو في كلمة له، يوم الخميس، إن "موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي الذي كان اسمه "تويتر"، تابع لإيلون ماسك، وهو انتهك جميع القواعد للموقع ذاته".



واتهم مادورو الموقع "بنشر الكراهية والفاشية وإشعال حرب أهلية والموت والمواجهة بين الفنزويليين، وهو انتهك كافة قوانين فنزويلا".



وأضاف مادورو أنه قرر الموافقة على مقترح اللجنة الوطنية للاتصالات بحجب موقع "إكس" في فنزويلا لمدة 10 أيام، ليقدم الموقع ضماناته بشأن احترام القوانين الفنزويلية.



وسبق للرئيس الفنزويلي أن اتهم الولايات المتحدة وإيلون ماسك شخصيا بإدارة الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، التي اندلعت في أعقاب إعلان السلطات فوز مادورو بولاية رئاسية جديدة.