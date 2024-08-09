استقالة 3 من عمداء كولومبيا بسبب معادية للسامية

وأكد متحدث باسم الجامعة استقالة كريستين كروم، العميدة السابقة للحياة الطلابية الجامعية؛ وماثيو باتاشنيك، العميد المساعد السابق لدعم الطلاب والأسر؛ وسوزان تشانغ كيم، نائبة العميد السابقة والمسؤولة الإدارية الرئيسية.



وقد ظهرت هذه الرسائل في محادثة جماعية خلال حدث في الحرم الجامعي بعنوان “الحياة اليهودية في الحرم الجامعي: الماضي والحاضر والمستقبل”، وتم نشرها على نطاق واسع بواسطة موقع يميني يدعى The Washington Free Beacon.



كما شارك جوزيف سوريت، عميد كلية كولومبيا، في الرسائل، لكنه لم يُعزل من منصبه في الجامعة.



وفي إحدى الرسائل، قال باتاشنيك إن أحد المشاركين في الحدث “استغل هذه اللحظة بشكل كامل”، قائلاً إنها “تتمتع بإمكانات هائلة” بالنسبة لهم.



وبدا أن رسائل أخرى سخرت من المخاوف بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي.



جاءت هذه الحادثة بعد أشهر من الاحتجاجات في حرم جامعة كولومبيا بسبب العدوان الصهيوني المستمر على غزة.