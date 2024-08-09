الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 آب 2024 ساعة 08:42

عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية

عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في المحافظة دون ورود معلومات بشأن سقوط ضحايا.

وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين أمس منطقة الجبانة غرب المدينة.
رقم : 1152875
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
9 آب 2024
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
9 آب 2024
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
9 آب 2024
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
9 آب 2024
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
9 آب 2024
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
8 آب 2024
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
7 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟