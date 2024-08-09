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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 08:42
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في المحافظة دون ورود معلومات بشأن سقوط ضحايا.
وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين أمس منطقة الجبانة غرب المدينة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1152875
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