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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 10:46

باقري: كيان الاحتلال يهدد الامة الاسلامية وليس الفلسطينيين فقط

باقري: كيان الاحتلال يهدد الامة الاسلامية وليس الفلسطينيين فقط
والتقى وزير الخارجية الصومالي أحمد المعلم فقي، مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وفي هذا اللقاء، رحب القائم بأعمال وزير الخارجية بمبادرة الحكومة الصومالية للتحضير لإعادة العلاقات بين البلدين وأكد: "نعتقد أنه ينبغي على الدول الإسلامية تعزيز علاقاتها بما يتماشى مع المصالح المشتركة وكذلك مواجهة أعداء العالم الإسلامي، وليس لدينا أي قيود لتطوير وتوسيع العلاقات مع الدول الأفريقية".

وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية إلى الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال الأشهر العشرة الماضية من قتل الأبرياء والعزل بأحدث الأسلحة الأمريكية، قائلا: "أن التجربة أثبتت أن إسرائيل لا تشكل خطرا على الشعب الفلسطيني فحسب، ولكنه يشكل أيضًا تهديدًا للأمة الإسلامية بأكملها، ويجب على الدول الإسلامية أن تعرب عن رأيها وأن يكون لديها سياسات وإجراءات عملية ضد تهديد النظام الصهيوني'.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الصومالي الجديد عن ارتياحه لفرصة عقد هذا اللقاء، وأوضح موقف هذا البلد الداعم للقضية الفلسطينية وأدان العدوان الإسرائيلي على سيادة واستقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن تعازيه بمناسبة استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية.

وأكد: "نحترم دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم".

كما ثمن وزير الخارجية الصومالي دعم إيران لاستقرار وأمن الصومال في التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة، وأشار إلى أن بلاده تحاول تطوير وتعميق العلاقات بين مقديشو وطهران وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
 
رقم : 1152887
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