إصابة تسعة مواطنين من عائلة واحدة إثر اعتداء ل“قسد” على بلدة البوليل بريف دير الزور

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور الدكتور المثنى اليوسف في تصريح لمراسل سانا أن المشفى استقبل صباح اليوم تسعة مواطنين تعرضوا لإصابات بشظايا قذيفة صاروخية أدت إلى جروح متفاوتة الخطورة، ثلاثة منهم بحالة حرجة تم إدخالهم لقسم العمليات الجراحية جراء إصابات بالرأس والبطن، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المصابين.



وتشهد مناطق ريف دير الزور التي ينتشر فيها مسلحو ميليشيا “قسد” الانفصالية احتجاجات واسعة من قبل الأهالي ضد هذه الميليشيا المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي وتنفذ أجندته في التنكيل والاعتداء على الأهالي لإجبارهم على الانخراط بمخططاتهم الانفصالية وإقحام أبنائهم للقتال ضمن صفوفهم.