الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 آب 2024 ساعة 13:22

منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة الميدانية غير قادرة على العمل

منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة الميدانية غير قادرة على العمل
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت هاريس في تصريحات صحفية مساء الخميس، إن الطواقم الطبية تتحرك بصعوبة بالغة في غزة جراء القصف وتتعرض لمخاطر جمة.

وأوضحت أن المنظمة تعمل وسط ظروف بالغة الصعوبة في قطاع غزة، وما تواجهه من عنف يصعّب عليها من تأدية مهمتها.

وقالت هاريس: “لدينا 20 فريقًا فقط للطوارئ من المتطوعين حول العالم يعملون في غزة، وهذا العدد غير كافٍ في ظل الظروف التي يعيشها القطاع”.

وشددت على أن المنظومة الصحية تواجه ظروفاً غير مسبوقة في قطاع غزة، وتؤثر على العاملين في القطاع الصحي، كما تتأثر الفرق الطبية بشكل بالغ جراء الاستهداف والقصف في أمكان إسعاف المدنيين، ما يتطلب جهوداً مضنية في ظل هذه الضغوط.

وأشارت إلى أن 3 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي في القطاع، وهي بحاجة إلى المزيد من الأكسجين والمستلزمات الطبية لتواصل عملها؛ من أجل إسعاف الحالات الأكثر خطورة.

وبينت أن النظام الصحي يواجه الكثير من القيود والقصف المستمر، ما أدى إلى خروج أغلب المستشفيات من الخدمة بشكل تام.

ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أخرج الاحتلال الإسرائيلي 34 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة بفعل الاستهداف المباشر للمنظومة الصحية.

وأكد مدير عام المكتب في تصريحات سابقة أن استهداف المستشفيات يأتي “ضمن خطة منهجية لإخراج كامل المنظومة الصحية من الخدمة كليا في قطاع غزة من خلال تدميرها بالاستهداف المباشر، الذي يذهب ضحيته في كل مرة عشرات الشهداء ومئات الجرحى”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 91 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
رقم : 1152908
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
9 آب 2024
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
9 آب 2024
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
9 آب 2024
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
9 آب 2024
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
9 آب 2024
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
9 آب 2024
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
8 آب 2024
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟