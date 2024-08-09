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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 13:24

بحرية حرس الثورة الاسلامية تتجهز بصواريخ كروز جديدة وأنظمة الحرب الإلكترونية

بحرية حرس الثورة الاسلامية تتجهز بصواريخ كروز جديدة وأنظمة الحرب الإلكترونية
واعلنت العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة الاسلامية في بيان انه تم إضافة عدد كبير من صواريخ كروز الجديدة المضادة للمدمرات إلى بحرية حرس الثورة الاسلامية بأمر من القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي.

وتتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة، بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وغير قابل للاكتشاف.

هذه الصواريخ من بين صواريخ كروز تسبب إصابة كل منها بالهدف أضرارا جسيمة وتغرق مدمرات العدو.

وتابع البيان انه تم إضافة جميع أنواع أنظمة الصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى والحرب الالكترونية والطائرات القتالية والاستطلاع الصواريخ ضد المدمرات وأنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات البحرية والمعدات القتالية إلى التنظيم القتالي لهذه القوة.

وأضاف: تم عرض 210 نظاماً فقط من أصل 2654 نظاماً، وهو ما لم يكن من الممكن الكشف عن أنظمة استراتيجية أخرى بسبب الالتزام بالمبادئ الأمنية.

وتابعت: تعد هذه الأنظمة من بين أحدث الأسلحة المضادة للسطح وتحت السطح لدى البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.
رقم : 1152910
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