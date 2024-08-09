الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 آب 2024 ساعة 13:26

خطيب الجمعة في طهران : ليعلم الكيان الصهيوني أننا سننتقم لدم الشهيد هنية

خطيب الجمعة في طهران : ليعلم الكيان الصهيوني أننا سننتقم لدم الشهيد هنية
واضاف اية الله خاتمي من منبر الجمعة في عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران اليوم، ان "الکیان الصهيوني والولايات المتحدة شريكان في جرائم غزة واستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

كما أشار إلى كلام قائد الثورة آية الله العظمى الخامنئي، "أن الثأر لدم الشهيد هنية واجب على إيران"، وشدد: على الکیان الصهيوني أن يعلم بأننا سننتقم لدماء هذا الشهيد.

وتابع خطيب جمعة طهران: ان نظام الجمهورية الإسلامية يتحلى بالحكمة، ويعي متى وأين وكيف يجب تنفيذ الضربات، وعلى الکیان الصهيوني أن يعيش الخوف حتى ذلك الحين، وعليه ان يكون على يقين بأننا سننتقم في الوقت والمكان المناسبين.

واعتبر آية الله سيد أحمد خاتمي، تعیین المجاهد الكبير "يحيى السنوار" رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس بديلا عن الشهيد هنية، بان شكل ضربة قوية على جسد الكيان الصهيوني، وقال: ان السنوار قضى اكثر من 20 عاما في سجون الصهاينة، وتوعد في حينه الصهاينة بانه سيحين ذلك اليوم الذي سيتمكن فيه المقاومون من أسرهم؛ مؤكدا بان الوضع الرهن في فلسطين يدل على أن جبهة المقاومة ماضية باتجاه النصر.
رقم : 1152912
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
9 آب 2024
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
9 آب 2024
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
9 آب 2024
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
9 آب 2024
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
9 آب 2024
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
9 آب 2024
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
8 آب 2024
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟