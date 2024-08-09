الجيش الروسي يوقف محاولات قوات أوكرانية التوغل داخل كورسك.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أنّ خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك بلغت أكثر من 280 عسكرياً، موضحةً أنّ وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أحبطت من خلال الضربات الجوية، ونيران المدفعية، محاولات توغل للقوات الأوكرانية، في عمق الأراضي الروسية، في اتجاه كورسك.

إلى جانب ذلك، عرضت وزارة الدفاع مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية من طراز "لانتسيت"، بضرب مدفع أوكراني من طراز "كراب"، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.

وذكرت الوزارة أنّها "خلال أنشطة الاستطلاع في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، اكشتف الجنود الروس مدفعاً أوكرانيا من طراز كراب، حاول طاقمه الاختفاء متموهين بين الأشجار الكثيفة في الغابات"، موضحة أنه "نتيجة لضربة دقيقة باستخدام مسيرة من طراز لانتسيت، تم إصابة الهدف المحدد".

ويأتي ذلك بعدما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، فرض نظام "حالة الطوارئ" بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الأوكرانية على أراضي المقاطعة منذ عدة أيام.

إسقاط مسيّرات وتدمير زوارق

كذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمّرت 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في البحر الأسود.

وأوضحت أنّ 26 مسيّرة دُمرت فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و19 فوق أراضي ليبيتسك، و7 فوق أراضي كورسك، و5 فوق أراضي بريانسك، و4 فوق أراضي فورونيج، وواحدة فوق أراضي أوريول، و5 فوق أراضي جمهورية القرم، كما تم إسقاط 8 مسيرات أخرى فوق البحر الأسود.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى التي زودتها بها مؤخراً الدول الغربية.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد أهداف مدنية ومدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.