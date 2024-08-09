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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 15:38

الكونغو الديمقراطية: الحكم بإعدام 26 مداناً بارتكاب جرائم حرب والتآمر ودعم التمرد

الكونغو الديمقراطية: الحكم بإعدام 26 مداناً بارتكاب جرائم حرب والتآمر ودعم التمرد
وقال الموقع: "قبل صدور الحكم، واجهت المجموعة محاكمة عسكرية بتهمة التآمر ضد الدولة وارتكاب جرائم حرب والمشاركة في حركة تمرد".
 
وبحسب الموقع، فإنّ "من بين المتّهمين الـ26، 21 هارباً، بينهم نانغا؛ زعيم جماعة "تحالف نهر الكونغو".
 
وكان نانغا قد تحالف علناً ​​مع العديد من الحركات المتمردة، بما في ذلك حركة "مارس 23" (تعرف باسم أم-23)، المتهمة بارتكاب جرائم والتآمر ضد الحكومة في كينشاسا.
 
يشار إلى أن نانغا هو المنسق الحالي للحركة السياسية العسكرية لـ"تحالف نهر الكونغو" التي انطلقت في كينيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو.
 
وأعادت السلطات الرسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية العمل بعقوبة الإعدام منذ 15 آذار/مارس من العام الجاري.
رقم : 1152920
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