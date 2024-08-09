"أمبري": تعرضت سفن عدّة لهجمات بالطائرات والزوارق المسيرة قبالة السواحل اليمنية

وفي وقتٍ لاحق، أفادت الهيئة البريطانية عن هجومٍ (هو الثالث) بزورق مُسيّر غير مأهول على سفينة على بعد 45 ميلاً بحرياً جنوب المخا عند ساحل اليمن.

كذلك، أشارت الشركة إلى أنّ هناك "تقارير عن هجوم رابع على سفينة على بعد 45 ميلاً بحرياً جنوبي المخا".

وجاء استهداف السفينة على الرغم من أنّ القيادة المركزيّة الأميركيّة ادعت، أمس الخميس، بأنّ قواتها نجحت في تدمير طائرتين بدون طيّار ومحطّة تحكّم أرضيّة وثلاثة صواريخ "كروز" مضادّة للسّفن في اليمن.

اليمن استهدف 177 سفينة

وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد لفت في كلمةٍ له أمس الخميس إلى أنّ جبهة الإسناد اليمنية نفذت هذا الأسبوع عملياتها العسكرية بـ16 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة، ومن أبرزها "استهداف مدمرتين أميركيتين وإسقاط طائرة من طراز MQ-9"، كما بلغ عدد السفن المستهدفة 177 سفينة.

وأوضح أنّ "من النتائج المعلنة والصريحة لعمليات اليمن المساندة: إفلاس ميناء أم الرشراش، وهذا ما تظهره التقارير الإعلامية من داخل الميناء المتعطل تماماً عن أي نشاط".

وأضاف "بعد النجاح والانتصار الكبير في منع الملاحة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن" أنّ "نطاق عمليات قواتنا أصبح على مدى بعيد جداً، ومعظم العمليات أصبحت باتجاه المحيط الهندي على مسافة أبعد من 1000 كلم، وإلى البحر الأبيض المتوسط وعمق فلسطين المحتلة بأكثر من 2000 كلم".