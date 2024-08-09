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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 17:55

باكستان ترد على مزاعم اسرائيلية حول تزويدها إيران بأسلحة نووية

باكستان ترد على مزاعم اسرائيلية حول تزويدها إيران بأسلحة نووية
وفي مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، رفضت المتحدثة ردا على استفسار، تقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" الصادر في السادس من آب/ اغسطس الجاري، والذي زعم أنه "إذا تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، تعتزم باكستان تزويد إيران بصواريخ شاهين 3 الباليستية متوسطة المدى"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس أوف باكستان".

وقالت: "مثل هذ التقارير كاذبة بوضوح. وقبل إعطاء أي اهتمام لمثل هذه التقارير، فإن من المهم التفكير في المصدر وراء مثل هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة والأجندة الخبيثة التي تقف وراءها".

وقالت: "هذا وقت حرج في الشرق الأوسط. ولذلك فإننا نناشد جميع الأطراف، بما في ذلك وسائل الإعلام، على عدم التورط في الترويج للأخبار الكاذبة".
رقم : 1152949
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