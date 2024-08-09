الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لاستضافة لقاء بين الأسد وإردوغان

كذلك، أفادت "وكالة الأخبار الروسية" (تاس)، اليوم الجمعة، بأنّ المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، صرّح لوسائل الإعلام قائلاً: "روسيا تدعو إلى تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وتطوير عملية المفاوضات والتحضيرات للقاء بين زعيمي البلدين".

وقال بوغدانوف إنّ موسكو مع عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا على "أساس الاعتراف المتبادل بسلامة الأراضي والسيادة".

وأشار إلى أنّه "سيكون من الجيد جداً أن يجتمع الرئيسان"، مضيفاً: "نحن مستعدون دائماً لاستضافة اجتماعات في موسكو أيضاً، واجتماعات ثلاثية بمشاركة ممثّلين رسميين من دمشق وأنقرة".

وأكّد بوغدانوف اهتمام كل من إيران والعراق بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لما سيكون لهذه الخطوة من "تأثير إيجابي على الوضع العام في سوريا وحولها".

وفي سياق متصل، لفتت "بلومبرغ"، في وقت سابق من شهر تموز/يوليو هذا العام، إلى أن أي تطبيع للعلاقات بين تركيا وسوريا من شأنه أن "يشكّل انتكاسة للولايات المتحدة في المنطقة"، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع نطاقاً تبذلها موسكو وبكين، من أجل "تحدّي واشنطن في الشرق الأوسط"، في ظلّ احتفاظ الولايات المتحدة بنحو 900 جندي، شمالي شرقي سوريا، من أجل دعم حلفائها الكُرد، "وهو الوجود الذي سعت موسكو ودمشق منذ فترة طويلة إلى إنهائه".