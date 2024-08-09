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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 20:14

المقاومة اللبنانية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني

المقاومة اللبنانية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني
وفي بيانين منفصلين أشار حزب الله، أنّ هذه الاستهدافات تأتي في سياق "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة".
 
وفي سياق متصل، في أعقاب تهديدات حزب الله بالرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير، السيد فؤاد شكر، وضع خبراء ومحللون إسرائيليون سيناريوهات لطبيعة الرد الذي ينوي الحزب توجيهه إلى "إسرائيل". 
 
وأوضح محلل الشؤون العسكرية في موقع "والاه" الإسرائيلي، أمير بوحبوط، أنّ "إسرائيل" تعتقد أنّ حزب الله لن يستهدف بنى تحتية في الساحة البحرية، مثل منصات التنقيب، بسبب الخوف من ردّ إسرائيلي سيلحق الضرر بالبنى التحتية في لبنان، ومع ذلك، رأى أنّه من المرجح جداً أن الحزب سيحاول مهاجمة سفينة، على غرار الهجوم على سفينة الصواريخ "أحي حانيت" في حرب لبنان الثانية أو القواعد البحرية.
 
 
رقم : 1152981
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