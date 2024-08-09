الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 آب 2024 ساعة 21:09

في ليبيا... ارتفاع حصيلة اشتباكات تاجوراء إلى 5 قتلى وإصابة 16 آخرين

في ليبيا... ارتفاع حصيلة اشتباكات تاجوراء إلى 5 قتلى وإصابة 16 آخرين
يسود المنطقة في الوقت الراهن هدوء حذر، بعد أن شهدت ساعات الصباح اشتباكات عنيفة بين كتيبتي "رحبة الدروع" و"الشهيدة صبرية".
 
وفي تحديث جديد، أعلن المكتب الإعلامي لكتيبة "رحبة الدروع" أن آمر الكتيبة، بشير خلف الله، المعروف بلقب "البقرة"، قد خرج من العناية المركزة وهو بحالة جيدة.
 
وقد اندلعت الاشتباكات بعد محاولة اغتيال بشير خلف الله الذي استهدفته مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة "الشهيدة صبرية" ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
 
وردت كتيبة "رحبة الدروع" بفتح النار على كتيبة "الشهيدة صبرية" والسيطرة على مقرها في منطقة الحميدية، كما أسرت 12 عنصرا منها خلال الاشتباكات.لا يزال الوضع الأمني في المنطقة متوترا، فيما انتشرت حالة من الهلع بين المواطنين الذين يطالبون بفتح ممرات آمنة للخروج من مناطق الاشتباكات.
 
وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عناصر من كتيبة "رحبة الدروع" وهم يعلنون سيطرتهم على مقر كتيبة "الشهيدة صبرية"، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع.
 
يُذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات مماثلة منتصف تموز الماضي، أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين وتسببّت في خسائر مادية. 
رقم : 1152988
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
9 آب 2024
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
9 آب 2024
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
9 آب 2024
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلادش
9 آب 2024
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
الرشق: تصريح النازي "سموتريتش" يؤكد نية الاحتلال المبيتة للإبادة الجماعية
9 آب 2024
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
في اليوم 308 للعدوان.. شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
9 آب 2024
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى
8 آب 2024
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
لجنة نصرة الأقصى في اليمن تبارك اختيار السنوار رئيسا لحماس
8 آب 2024
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
الصين: اغتيال هنية انتهاك للمواثيق الدولية
8 آب 2024
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة التونسية
8 آب 2024
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا
وزير خارجية بريطانيا: تجويع المدنيين عمدا 'جريمة حرب'
8 آب 2024
الأمم المتحدة: يجب
الأمم المتحدة: يجب 'المساءلة' حول اساءة معاملة بسجون الاحتلال
8 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟