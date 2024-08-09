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الجمعة 9 آب 2024 ساعة 21:12

المغرب.. تجريد نائب من عضويته في البرلمان

المغرب.. تجريد نائب من عضويته في البرلمان
ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
 
ويشغل خناني عضوية المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" كما يتولى رئاسة جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة.
 
هذا وجاء قرار المحكمة الدستورية إثر وضع ناخبين من لهم مصلحة لدى أمانتها العامة لطلب تجريد البرلماني عبد الصمد خناني من عضويته في مجلس النواب بعد إدانته بجنحة "الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية".
 
وأفادت المحكمة بأن خناني "فقد أهلية الانتخاب بعد رفض النقض ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي الجاري به العمل".
رقم : 1152989
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