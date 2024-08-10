هل هناك علاقة بين وقف اطلاق النار بغزة ورد ايران على الكيان الصهيوني؟

وردا على أسئلة حول ما إذا كانت إيران ستؤجل الرد على الكيان الإسرائيلي حتى محادثات الأسبوع المقبل بشأن وقف إطلاق النار، فضلا عن قنوات نقل الرسائل بين إيران وأمريكا، قالت: إن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا؛ وأضافت: "أي اتفاق تقبله حماس سيكون مقبولا لدينا".



وتابعت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "لقد تم انتهاك أمننا القومي وسيادتنا في العمل الإرهابي الأخير للكيان الإسرائيلي. لدينا الحق في الدفاع المشروع، وهذا لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة؛ لكننا نأمل أن يتم ردنا في الوقت المناسب وبطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل».



وقالت بعثة إيران أيضًا في الأمم المتحدة بشأن القنوات الحالية لنقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة: "كانت هناك دائمًا قنوات رسمية مباشرة ووسيطة لنقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة. يفضل الطرفان أن تظل التفاصيل غير معلنة.