الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 آب 2024 ساعة 08:06

واشنطن تدعم “إسرائيل” بـ 3.5 مليار دولار لشراء أسلحة

واشنطن تدعم “إسرائيل” بـ 3.5 مليار دولار لشراء أسلحة
ونقلت “سي إن إن” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل 3.5 مليار دولار لإنفاقها على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.

وبينت أن الإدارة الأمريكية ستفرج عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونجرس لها مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران.

وقال مصدر مطلع إن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت المشرعين مساء الخميس، بأن إدارة بايدن تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي بمليارات الدولارات لإسرائيل.

وأضاف أن الأموال تأتي من مشروع قانون التمويل الإضافي لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار، والذي أقره الكونغرس في أبريل/ نيسان الماضي.

وسيمنح هذا التمويل “إسرائيل” القدرة على شراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وكذلك شراء الأنظمة التي يتم بناؤها الآن، ومن المحتمل ألا يتم تسليمها لعدة سنوات.

كما خصص التمويل الإضافي معدات بقيمة مليارات الدولارات يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سحبها من مخزوناته الخاصة لإرسالها مباشرة إلى “إسرائيل” في جدول زمني أسرع بكثير.

وأشارت المصادر إلى إن من المعتاد أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحرير الأموال من هذه الطرود، لكن تم إطلاق التمويل هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه “إسرائيل” لهجوم من إيران وحزب الله اللبناني في أعقاب إقدام “إسرائيل” على اغتيال كبار قادة حركة “حماس” وحزب الله في طهران وبيروت.

وتشن “إسرائيل” للشهر العاشر على التوالي حربا عدوانية مدمرة وإبادة جماعية في قطاع غزة، بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي، خلفت حتى الآن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
رقم : 1153056
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
10 آب 2024
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
10 آب 2024
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
10 آب 2024
لجان المقاومة الفلسطينية تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الدرج
لجان المقاومة الفلسطينية تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الدرج
10 آب 2024
مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات
مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات
10 آب 2024
أكثر من 100 شهيد بقصف الاحتلال مدرسة بحي الدرج وسط غزة
أكثر من 100 شهيد بقصف الاحتلال مدرسة بحي الدرج وسط غزة
10 آب 2024
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
9 آب 2024
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
9 آب 2024
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
9 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟